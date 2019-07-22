Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отмене российских санкций против государства Эритрея, расположенного в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога, граничащего с Суданом, Эфиопией и Джибути.
Постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года» в части, касающейся мер, введённых в отношении Эритреи, — говорится в документе, который размещён на официальном портале правовой информации.
Ограничительные меры против Асмэры были введены президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2009 году, а через четыре года после этого Москва применила ещё оружейное эмбарго.
С 23 по 24 октября текущего года в Сочи пройдёт первый экономический форум «Россия — Африка». Главы 35 африканских государств официально подтвердили своё участие в первом саммите, однако число участников мероприятия может ещё возрасти. Подобные саммиты могут стать регулярными и будут проводиться каждые два или три года, писал News.ru.