https://static.news.ru/photo/677239a2-ac9e-11e9-812d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отмене российских санкций против государства Эритрея, расположенного в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога, граничащего с Суданом, Эфиопией и Джибути.

Постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года» в части, касающейся мер, введённых в отношении Эритреи, — говорится в документе, который размещён на официальном портале правовой информации.

Ограничительные меры против Асмэры были введены президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2009 году, а через четыре года после этого Москва применила ещё оружейное эмбарго.

С 23 по 24 октября текущего года в Сочи пройдёт первый экономический форум «Россия — Африка». Главы 35 африканских государств официально подтвердили своё участие в первом саммите, однако число участников мероприятия может ещё возрасти. Подобные саммиты могут стать регулярными и будут проводиться каждые два или три года, писал News.ru.