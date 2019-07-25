https://static.news.ru/photo/5317f758-aec9-11e9-a5b9-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Российский лидер поручил МИД РФ направить внешнеполитическому ведомству Турции уведомление о частичном возобновлении действия «Соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан РФ и Турции от 12 мая 2010 года», говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал News.ru, военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции может продолжиться уже на «авиационном» направлении. В турецкой экспертной среде полагают, что видны некоторые перспективы покупки Анкарой самолётов Су-35. На подобные мысли наталкивают и заявления самого турецкого руководства, которое считает, что американским истребителям F-35 всегда можно найти замену.