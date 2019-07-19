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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос сотрудницы Магнитогорского металлургического комбината о сокращении бюджетных мест в российских вузах. Политик заверил, что этот показатель, наоборот, растёт.

Путин пояснил, что в 2017 году в учебных заведениях было порядка 300 тысяч бюджетных мест. В 2018-2019 годах — более 380 тысяч, а в 2020 будет почти 400 тысяч. Кроме того, за последние два года, по словам главы государства, на 16% увеличилось финансирование.

В завершение президент подчеркнул, что сокращение бюджетных мест в вузах не планируется, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Путин 19 июля прибыл в Магнитогорск. В одном из крупнейших мировых центров чёрной металлургии российский лидер посетил фабрику и встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.