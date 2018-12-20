Путин опроверг обвинения США против Марии Бутиной

Россиянка Мария Бутина не выполняла никаких заданий от российских госорганов, поэтому ей не в чем признаваться, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
По его словам, обвинения со стороны США не имеют никаких оснований.
«Это я вам могу ответственно заявлять, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12−15 лет», — подчеркнул он.
Российский лидер также отметил, что Бутина и её адвокат стараются сделать всё возможное, чтобы она смогла выйти из тюрьмы, добавив, что «не понимает», из-за чего посадили россиянку.
Марию Бутину обвиняют в лоббизме без специального на то разрешения. Задержанная якобы без специальной регистрации в качестве иностранного агента вела работу в пользу российского государства с людьми, которые «имеют влияние» в США.
Ранее News.ru писал, что россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, может дать показания ещё по одному уголовному делу. Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона за разрешением тайно вывезти из тюрьмы россиянку для дачи показаний по «ожидающему решения уголовному делу».