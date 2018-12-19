Путин одобрил военную доктрину Союзного государства

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин одобрил военную доктрину Союза России и Белоруссии, предложенную ранее кабмином.

«Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства», — говорится в распоряжении российского лидера, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Как писал News.ru ранее, глава Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в попытках включить республику в состав РФ под видом «глубокой интеграции». По его словам, «некоторые [политики из РФ] прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в заключённых между сторонами договорах прописаны лишь планы по расширению сотрудничества двух стран, а задача объединения в одно государство у властей отсутствует.