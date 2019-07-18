https://static.news.ru/photo/a2a5773c-a96a-11e9-9f3d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин счёл реальными договорённости главы правительства России Дмитрия Медведева и украинского политика Виктора Медведчука.

Я думаю, что всё, о чём вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это всё вполне реализуемо, — сказал Путин в беседе с Медведчуком.

Встреча российского премьера с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» состоялась в Москве 10 июля. Стороны обсудили вопрос обмена удерживаемыми лицами, возможность снятия РФ в одностороннем порядка санкций с ряда украинских товаров.

Кроме того, Медведев допустил, что после выборов в Верховную раду Москва и Киев могут возобновить обсуждение газовой темы. В частности, проблема с транзитом топлива через территорию Украины может быть решена путём продления действующих соглашений или создания консорциума, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что «Единая Россия» подготовит меморандум о сотрудничестве с украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». С этой инициативой выступил Медведев.