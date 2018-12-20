Путин опроверг стремление править миром

Обвинение в адрес Москвы в желании подчинить себе весь мир — западный штамп, навязываемый международному сообществу, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Главная цель внешней политики Кремля, по мнению главы государства, — обеспечить хорошие условия для эффективного развития державы и стать конкурентоспособным игроком, передаёт корреспондент News.ru.
На вопрос журналиста Wall Street Journal, хочет ли российский лидер править миром, Путин в шутку ответил: «Ну конечно».
Ранее News.ru сообщал про обещание главы РФ жениться. Лидер заявил, что является порядочным человеком и всё равно найдёт себе спутницу жизни.