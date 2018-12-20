Путин опроверг стремление править миром

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Геннадий Хазанов и президент РФ Владимир Путин

Обвинение в адрес Москвы в желании подчинить себе весь мир — западный штамп, навязываемый международному сообществу, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Главная цель внешней политики Кремля, по мнению главы государства, — обеспечить хорошие условия для эффективного развития державы и стать конкурентоспособным игроком, передаёт корреспондент News.ru.

На вопрос журналиста Wall Street Journal, хочет ли российский лидер править миром, Путин в шутку ответил: «Ну конечно».

Ранее News.ru сообщал про обещание главы РФ жениться. Лидер заявил, что является порядочным человеком и всё равно найдёт себе спутницу жизни.