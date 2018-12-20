Путин обсудит с Пашиняном развитие отношений

России и Армении необходимо развивать взаимоотношения, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, на следующей неделе он встретится с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы обсудить данный вопрос.
Он подчеркнул, что Армения всегда была и остаётся важным стратегическим партнёром России.
«Армянский народ — это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически. Так есть и, я надеюсь, так оно и будет», — сказал Путин во время большой пресс-конференции.
Глава государства отметил, что двум странам нужно основываться на современных реалиях и текущей ситуации в мире и регионе, а также на собственных потребностях и возможностях.
Как сообщал News.ru, ранее Путин рассказал, что эффективное сотрудничество Москвы и Пекина положительно влияет на ситуацию во всём мире. Глава государства одобрил также решения генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина на внутриполитической арене.