Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля проведёт в Петербурге переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лидеры государств будут обсуждать развитие тесных интеграционных связей двух стран, уточняет Nation News.
В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвящённые двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами, — цитирует Путина ТАСС.
Встреча запланирована «в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге».