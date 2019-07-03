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Президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших иностранных послов. Церемония по традиции проводится Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Глава государства отметил важность и ответственность миссии дипломатов, которая заключается в содействии развитию отношений между их государствами и Россией. Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей...