Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля проведёт в Петербурге переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лидеры государств будут обсуждать развитие тесных интеграционных связей двух стран, уточняет Nation News.

В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвящённые двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами, — цитирует Путина ТАСС.

Встреча запланирована «в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге».

Как писал News.ru, ранее Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости Белоруссии, которое отмечается 3 июля.

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