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Путин обсудит с членами правительства итоги года

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин встретится с членами правительства РФ, чтобы обсудить социально-экономическое развитие страны и итоги текущего года.

«26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства», — говорится в официальном сообщении.

Президент также планирует обсудить ряд актуальных текущих задач, сообщает «Парламентская газета».

В пресс-службе отметили, что в тот же день российский лидер проведёт встречу с бизнесменами и руководителями частных и государственных компаний. Всего в Кремль приглашено около 60 представителей деловых кругов.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Они должны обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, а также продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.


#россия #путин #правительство #кабмин #итоги-2018
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