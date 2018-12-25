Путин обсудит с членами правительства итоги года

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Президент России Владимир Путин встретится с членами правительства РФ, чтобы обсудить социально-экономическое развитие страны и итоги текущего года.

«26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства», — говорится в официальном сообщении.

Президент также планирует обсудить ряд актуальных текущих задач, сообщает «Парламентская газета».

В пресс-службе отметили, что в тот же день российский лидер проведёт встречу с бизнесменами и руководителями частных и государственных компаний. Всего в Кремль приглашено около 60 представителей деловых кругов.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Они должны обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, а также продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.