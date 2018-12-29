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Путин обсудил сотрудничество с Рахмоном и Назарбаевым

Президенты Путин, Рахмон, Назарбаев (в первом ряду) Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты Путин, Рахмон, Назарбаев (в первом ряду)

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном дальнейшее сотрудничество двух стран, а с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым — интеграцию на евразийском пространстве.

«Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с наступающим новым, 2019 годом», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее News.ru писал, что президенты России и Белоруссии проводят вторые переговоры за неделю. В ходе встречи российский лидер Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко «сверить часы» по поводу того, как продолжается работа по достижению предыдущих договорённостей. Кроме того, Путин заявил о необходимости обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей РФ и Белоруссии.


#казахстан #путин #Таджикистан
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