https://static.news.ru/photo/00bd69ca-9425-11e9-b5f2-fa163e074e61_1024.jpg Совещание совбеза РФ Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в рамках которого обсудил ситуацию в Персидском заливе и конфликт в Грузии.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, участники мероприятия обеспокоены усиливающейся напряжённостью в районе залива. В связи с этим они призвали соответствующие страны проявить сдержанность, отметив, что непродуманные действия могут привести к непоправимым последствиям для региональной и мировой стабильности.

Также глава государства и члены Совбеза оценили ситуацию в Грузии.

Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление, — сообщил Песков.

Он рассказал, что МИД РФ рекомендуется распространить предупреждение для россиян, которые направляются или находятся в Грузии, о возможной опасности из-за действий экстремистов.

Помимо этого, были затронуты вопросы российской повестки дня, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о происходящих в Грузии событиях. По её словам, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси по приглашению и с мирными целями. Она подчеркнула, что политик никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности.