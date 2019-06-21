Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в рамках которого обсудил ситуацию в Персидском заливе и конфликт в Грузии.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, участники мероприятия обеспокоены усиливающейся напряжённостью в районе залива. В связи с этим они призвали соответствующие страны проявить сдержанность, отметив, что непродуманные действия могут привести к непоправимым последствиям для региональной и мировой стабильности.
Также глава государства и члены Совбеза оценили ситуацию в Грузии.
Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление, — сообщил Песков.
Он рассказал, что МИД РФ рекомендуется распространить предупреждение для россиян, которые направляются или находятся в Грузии, о возможной опасности из-за действий экстремистов.
Помимо этого, были затронуты вопросы российской повестки дня, передаёт
Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о происходящих в Грузии событиях. По её словам, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси по приглашению и с мирными целями. Она подчеркнула, что политик никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности.