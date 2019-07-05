Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Задержание экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого Украина называет важным свидетелем по делу о крушении самолёта авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе, не что иное, как беспредел спецслужб и преступление. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич.

Политик выразил уверенность, что мужчину «оглушили и вывезли с территории ДНР», и подчеркнул: такие методы следствия использовать нельзя. Сенатор предположил, что «теперь из похищенного Цемаха начнут выбивать нужные показания». Неужели...