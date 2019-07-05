Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск посвятили часть аудиенции обсуждению всех аспектов сирийского вопроса.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, особое внимание в том числе было уделено сохранности святынь, находящихся на сирийской территории, передаёт
Как писал News.ru, ранее Путин сообщил, что обсудил с понтификом меры, направленные на защиту жителей Ближнего Востока. Кроме того, глава государства пообщался с религиозным деятелем по поводу ситуации в Сирии. В рамках диалога он говорил о защите верующих христиан в этой стране.