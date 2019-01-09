Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

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Владимир Путин и Ангела Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования. Президент России информировал о российско-турецких договорённостях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, которые были достигнуты» — говорится в официальном сообщении.

В сообщении Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе Германии. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский конфликт, а также затронули некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию. Встреча запланирована на 17 января. Представитель Кремля не исключил, что Владимир Путин лично может вручить сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.