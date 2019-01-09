USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent60.90 $ Bitcoin4,019.04 $
МОСКВА-14°C23:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Ангела Меркель

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования. Президент России информировал о российско-турецких договорённостях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, которые были достигнуты» — говорится в официальном сообщении.

В сообщении Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе Германии. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский конфликт, а также затронули некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию. Встреча запланирована на 17 января. Представитель Кремля не исключил, что Владимир Путин лично может вручить сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.


#германия #россия #путин #переговоры #Меркель
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
политика 18:13, 9 января 2019
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию
политика 17:52, 9 января 2019
Россия призывает к скорейшему началу восстановления Сирии
в мире 16:19, 9 января 2019
Франция поможет ФРГ получить постоянное место в СБ ООН
наука 15:28, 9 января 2019
Путин одобрил центры мозговых штурмов для мировых учёных
в мире 15:31, 8 января 2019
Задержанный в ФРГ хакер дал признательные показания
Лента новостей
в мире 22:57
Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна
политика 22:51
ФРГ не знает о санкциях США против «Северного потока — 2»
экономика 22:36
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
общество 22:21
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
в мире 22:20
Архиепископ Кипрский не поддерживает раскол на Украине
Другие новости
политика 22:51
ФРГ не знает о санкциях США против «Северного потока — 2»
политика 21:26
Петербург будут убирать «лопатами Беглова»
политика 18:40
ПАСЕ предложила разделить делегацию из РФ на шесть полов
политика 18:13
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top