https://static.news.ru/photo/9bbf945a-a95d-11e9-98d1-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США.

С обеих сторон подчёркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения, — говорится в сообщении на сайте главы государства .

Путин и Макрон также заявили о целесообразности объединения усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении СВПД.

Как писал News.ru, Эммануэль Макрон намерен провести переговоры по теме СВПД с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Рухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.