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Путин обсудил с Лукашенко цены на газ для Белоруссии

Встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко kremlin.ru

Встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял вопрос о цене на газ.

Однако лидеры двух стран не пришли к конкретному решению ситуации, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«По вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период начиная с 2020 года и выработать предложения по формированию цен», — сказал Силуанов.

Во время переговоров Путин обсудил с Лукашенко изменения в налоговом законодательстве. Кроме того, главы стран договорились о планах по совместным действиям в области ценообразования на энергоресурсы и создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов, писал News.ru.


#россия #ГАЗ #Белоруссия #владимирпутин #лукашенко
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