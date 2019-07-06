https://static.news.ru/photo/665dadfa-9fe0-11e9-a442-fa163e074e61_1024.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. В рамках беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Политики высказали обоюдную обеспокоенность происходящим, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

Кроме того, они сделали акцент на важности активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию ситуации в САР. В том числе, в рамках консультаций в астанинском формате, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров.