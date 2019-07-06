Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. В рамках беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Политики высказали обоюдную обеспокоенность происходящим, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.
Кроме того, они сделали акцент на важности активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию ситуации в САР. В том числе, в рамках консультаций в астанинском формате, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров.