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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Венесуэле, а также другие международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор о ситуации в Венесуэле. Была ещё раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране», —  сказал Песков.

Российский лидер проинформировал участников совещания о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьером Японии Синдзо Абэ. Российские политики также разговаривали о ситуации в сирийском государстве, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро. Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство в дела другого государства — это грубое нарушение международного права. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ.


#россия #венесуэла #владимирпутин #совбез
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