Путин обсудил с Бегловым проблемы Петербурга

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Владимир Путин и Александр Беглов

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили социально-экономическое развитие города и текущие проблемы.

«Врио губернатора подвёл итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил своё видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге. В Петропавловской крепости он выстрелил из пушки. Из пушки Д-30 выстрелил также почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет. Президент поздравил Бендета и подарил ему ручку.