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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения и оставил под арестом американца Пола Уилана. Он обвиняется в шпионаже. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Жалобу на продление срока содержания под стражей оставили без изменения, — сказал представитель суда. 24 мая Лефортовский суд продлил арест Уилану до 29 августа. Пол Уилан был задержан в конце...