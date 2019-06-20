Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему «не сделает первый шаг» навстречу своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политик отметил, что видел выступления артиста на КВН в Москве.
Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно, — заявил Путин.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что закон о защите Рунета был разработан, чтобы обеспечить надёжное функционирование Интернета в стране, а также его суверенитет. Об этом заявил Путин в ходе прямой линии.