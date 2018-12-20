Путин: о реставрации социализма в РФ надо забыть

Возвращение к социалистическому строю в Российской Федерации невозможно, передаёт слова президента РФ Владимира Путина корреспондент News.ru во время большой пресс-конференции политика.
«Это [восстановление социализма] всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге — с тупиком в экономике <...> Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы», — заявил глава государства.
Ранее News.ru публиковал заявление лидера по поводу бюрократии в стране. Бюрократия вечна, и победить её невозможно. Жить без неё — тоже, заявил Путин.