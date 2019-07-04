https://static.news.ru/photo/907ff54e-9e1d-11e9-9be3-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на вопрос итальянских журналистов о его карьерных планах по истечении четвёртого президентского срока ответил, что пока рано говорить о них.

Российский лидер отметил, что ему предстоят ещё пять лет напряжённой работы, а при той динамике развития событий в мире прогнозы на столь отдалённый период делать затруднительно, пишет Corriere della Sera .

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин назвал условия для начала контактов со своим украинским коллегой. По его словам, это станет возможным, когда Владимир Зеленский станет выполнять предвыборные обещания.