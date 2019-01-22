Путин о переговорах с Абэ: сдвига не произошло

https://news.ru/storage/news/a5ca6f75d55d863fbdcd8d86dc929f7e/6bbb8ed9-c6bd-434b-b18c-ba0cc3cf5d57_850.jpg kremlin.ru

Владимир Путин и Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли к журналистам после трёхчасовых переговоров. По мнению обоих политиков, качественного сдвига в экономических отношениях между странами пока не произошло.

«Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах. Уже в ближайшее время можно было бы поставить цель увеличить товарооборот между Россией и Японией в полтора раза — до 30 млрд долларов», — отметил Путин.

Главными темами переговоров был вопрос заключения мирного договора между странами и территория Курил.

Это уже 25-я по счету встреча Путина и Абэ. В предыдущий раз лидеры общались на саммите G20 в Аргентине 1 декабря прошлого года, а чуть ранее, в середине ноября, — «на полях» Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Именно там Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года, которая предполагает признание Токио итогов Второй мировой и суверенитета России, писал News.ru.