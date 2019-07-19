https://static.news.ru/photo/c20baea2-aa5f-11e9-8b77-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что после смены главы государства на Владимира Зеленского на Украине ничего не поменялось.

По его словам, в стране прошло протестное голосование. Такое мнение российский лидер высказал в фильме Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», опубликованном 15 июля на YouTube .

Как ранее писал News.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новый фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Чиновник уверен, что режиссёр выступает за справедливость и реальное описание событий.