Путин не поздравил Порошенко и Зурабишвили с Новым годом

Президент России Владимир Путин не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили в своём новогоднем письме к мировым лидерам.
Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Так, в обращении к королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй он пожелал им «крепкого здоровья, счастья и успехов». А президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.
В поздравлении к главе Франции Эммануэлю Макрону Путин выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, писал News.ru.
Отношения с Грузией у России испортились после вооружённого конфликта 2008 года. С тех пор в стране сменилось два президента. Недавно избранная Саломе Зурабишвили находится в оппозиции к изгнанному бывшему президенту Михаилу Саакашвили. С Украиной Россия поссорилась после Евромайдана 2014 года и присоединения Крыма.