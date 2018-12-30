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Путин не поздравил Порошенко и Зурабишвили с Новым годом

Петр Порошенко Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Петр Порошенко

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили в своём новогоднем письме к мировым лидерам.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Так, в обращении к королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй он пожелал им «крепкого здоровья, счастья и успехов». А президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.

В поздравлении к главе Франции Эммануэлю Макрону Путин выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, писал News.ru.

Отношения с Грузией у России испортились после вооружённого конфликта 2008 года. С тех пор в стране сменилось два президента. Недавно избранная Саломе Зурабишвили находится в оппозиции к изгнанному бывшему президенту  Михаилу Саакашвили. С Украиной Россия поссорилась после Евромайдана 2014 года и присоединения Крыма.


#украина #путин #порошенко #Грузия #новыйгод #Зурабишвили
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