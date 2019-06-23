https://static.news.ru/photo/d6ad9504-959d-11e9-a33a-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: iu Ji/Global Look Press

Политическая система США ограничивает возможности американского лидера Дональда Трампа в вопросе развития отношений с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным, — отметил глава государства в интервью ведущей телеканала НТВ Ираде Зейналовой.

При этом Путин добавил, что многое зависит от политической воли Трампа.

Президент подчеркнул, что без диалога развитие российско-американских отношений невозможно. По его словам, Москва готова ждать, когда Вашингтон будет готов к переговорам.

Ранее News.ru писал о том, что возможная встреча Путина и Трампа в ходе саммита G20 в Осаке по-прежнему остаётся под вопросом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Кремль ожидает инициативы от Белого дома.