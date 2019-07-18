https://static.news.ru/photo/4210baf8-a965-11e9-9374-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полноценное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только во время прямого диалога между официальными властями в Киеве и представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал глава РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Президент России обратил внимание, что ни один конфликт в новейшей мировой истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон, пишет РИА Новости .

Мы со своей стороны тоже будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством, — обозначил свою точку зрения Путин.

17 июля 2019 года Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы вернуть людей, а не территории.

Политик пояснил, что жителей ДНР и ЛНР можно убедить в том, что их возвращение под контроль Киева будет успешным, их права и свободы на Украине будут защищены. Предложенный им механизм предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой. Политик уточнил, что Россия не является стороной конфликта, но имеет огромное влияние на власти республик.

Ранее News.ru сообщал, что договорённость о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые запрещает любые обстрелы, а также предусматривает ответственность за нарушение режима тишины.