Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полноценное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только во время прямого диалога между официальными властями в Киеве и представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал глава РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Президент России обратил внимание, что ни один конфликт в новейшей мировой истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон, пишет РИА Новости.

Мы со своей стороны тоже будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством, — обозначил свою точку зрения Путин.

17 июля 2019 года Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы вернуть людей, а не территории.

Политик пояснил, что жителей ДНР и ЛНР можно убедить в том, что их возвращение под контроль Киева будет успешным, их права и свободы на Украине будут защищены. Предложенный им механизм предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой. Политик уточнил, что Россия не является стороной конфликта, но имеет огромное влияние на власти республик.

Ранее News.ru сообщал, что договорённость о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые запрещает любые обстрелы, а также предусматривает ответственность за нарушение режима тишины.

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