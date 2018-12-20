Путин назвал причины недоверия к СМИ

https://news.ru/storage/news/f932c32981bf63299e2655a68b72e6bc/6d516b78-bb97-4670-9c46-c7cead7eebe5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Доверие к средствам массовой информации в России подорвано по большей части из-за процесса коммерциализации жизни, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, в советское время всё было политизировано, а сейчас наблюдается иная тенденция.

«Поэтому доверие к средствам массовой информации в значительной степени подорвано со стороны очень многих людей, все уже делят на 100, на 1000 из того, что читают, видят», — считает он.

Российский лидер подчеркнул, что призвание журналистов заложено в формуле «сила в правде». Чтобы завоевать доверие, считает он, сотрудникам СМИ необходимо быть максимально объективными.

Как сообщал News.ru, ранее Путин высказал мнение, что патриотизм должен выступать в роли основы для укрепления государства. По его словам, данный термин следует рассматривать «не в квасном смысле», а в широком и «самом благородном» смысле этого слова.