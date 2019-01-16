Пережитком холодной войны счёл Путин курс НАТО в Европе

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Москва считает курс НАТО на расширение в Европе пережитком холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии визита в Белград.

«Мы также неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком холодной войны, ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что попытки Североатлантического альянса укрепить своё присутствие на Балканах в настоящее время ведут к воссозданию «разделительных линий на европейском континенте» и «грубому нарушению принципа неделимости безопасности».

«Всё это в конечном счёте ведёт не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе», — добавил Путин.

По его мнению, линия США и их западных партнёров на закрепление своего доминирования на Балканах является «серьёзным дестабилизирующим фактором».

Москва, по его словам, «понимая всю сложность Балкан, истории региона, всегда рассматривала его как пространство для конструктивного сотрудничества, и сегодня у России здесь много друзей, среди которых особое место занимает стратегический партнёр Сербия».

«Наш безусловный приоритет — это содействие укреплению региональной безопасности и стабильности. Мы выступаем за то, чтобы права и интересы балканских стран и народов уважались, чтобы соблюдалось международное право», — резюмировал Владимир Путин.

Как писал ранее News.ru, США могут выйти из состава НАТО. Такую идею в конфиденциальных беседах неоднократно озвучивал президент страны Дональд Трамп. В его администрации опасаются, что глава Белого дома может в любой момент вывести эти разговоры в официальную плоскость.