Путин назвал отношения России и Белоруссии успешными

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что есть все основания быть довольными отношениями России и Белоруссии.
По его словам, эти двусторонние отношения диверсифицированы, развиваются довольно успешно. Поэтому необходимо предпринять всё для того, чтобы никаких сложностей в будущем не было.
«Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение», — отметил Путин.
Президент сообщил, что промышленность и сельское хозяйство обеих стран сейчас на подъёме. Товарооборот между государствами также вырос.
Ранее News.ru писал о том, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли, но возместит все потери.