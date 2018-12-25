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Путин назвал отношения России и Белоруссии успешными

Владимир Путин и Александр Лукашенко kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что есть все основания быть довольными отношениями России и Белоруссии.

По его словам, эти двусторонние отношения диверсифицированы, развиваются довольно успешно. Поэтому необходимо предпринять всё для того, чтобы никаких сложностей в будущем не было.

«Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение», — отметил Путин.

Президент сообщил, что промышленность и сельское хозяйство обеих стран сейчас на подъёме. Товарооборот между государствами также вырос.

Ранее News.ru писал о том, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли, но возместит все потери.


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