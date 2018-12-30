Путин направил Асаду новогодние поздравления

Президент РФ Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление с наступающими новогодними праздниками.
Путин отметил, что Россия будет оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом, содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
Также российский лидер пожелал гражданам Сирии скорейшего возвращения к мирной жизни.
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом.