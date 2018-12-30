Путин направил Асаду новогодние поздравления

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Башар Асад и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление с наступающими новогодними праздниками.

Путин отметил, что Россия будет оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом, содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Также российский лидер пожелал гражданам Сирии скорейшего возвращения к мирной жизни.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом.