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Путин наградил президента Сербии орденом

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского. 

«Глава Российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что более половины жителей Сербии доверяют президенту России Владимиру Путину. Его поддержали 57% граждан. При этом аналитики заявили о тенденции пессимизма граждан Сербии в отношении Евросоюза. Например, всё больше опрошенных считают, что страна вступит в ЕС не ранее, чем через 10 лет, или никогда.


#путин #сербия #АлександрВучич
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