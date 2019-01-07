Путин наградил президента Сербии орденом

https://news.ru/storage/news/40462aee5b20149c0c32603b2eb5872b/e05ef379-e2f4-4749-8360-20996b988544_850.jpg kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского.

«Глава Российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что более половины жителей Сербии доверяют президенту России Владимиру Путину. Его поддержали 57% граждан. При этом аналитики заявили о тенденции пессимизма граждан Сербии в отношении Евросоюза. Например, всё больше опрошенных считают, что страна вступит в ЕС не ранее, чем через 10 лет, или никогда.