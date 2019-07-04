https://static.news.ru/photo/8a475508-9e88-11e9-aa66-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции принесли ущерб всем странам Европы. В связи с этим он выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза будет выстраивать с Москвой хорошие отношения.

Политик отметил, что ЕС не поставил на российский рынок товары, стоимость которых исчисляется миллиардами. По его словам, это значит, что не были созданы или исчезли рабочие места, люди не получили зарплату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Путин рассказал о своей встрече с папой римским Франциском. По его словам, они обсудили меры, направленные на защиту жителей Ближнего Востока.