https://static.news.ru/photo/49d30136-9e68-11e9-b3ab-fa163e074e61_1024.jpg Серджо Маттарелла и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прибыл из Ватикана на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Переговорам предшествовала церемония приветствия российского лидера.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы экономического взаимодействия Москвы и Рима, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы. После переговоров с Маттареллой Путин встретится с председателем совета министров Джузеппе Конте, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Российский лидер передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.