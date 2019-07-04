Президент России Владимир Путин прибыл из Ватикана на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Переговорам предшествовала церемония приветствия российского лидера.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы экономического взаимодействия Москвы и Рима, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы. После переговоров с Маттареллой Путин встретится с председателем совета министров Джузеппе Конте, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Российский лидер передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.