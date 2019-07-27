https://static.news.ru/photo/fe11c0e4-b063-11e9-9a16-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива. В течение часа на аппарате C-Explorer 3 он осмотрит затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» и почтит память погибших подводников. Глубина погружения составит около 50 метров.

В присутствии Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установит памятную табличку, передаёт ТАСС.

Подлодка Щ-308 «Сёмга» в октябре 1942 года подорвалась на немецкой мине, на её борту находились 40 членов экипажа.

Как писал News.ru, работу Путина на посту президента одобряет почти 65,2% населения. При этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73% респондентов. Исследование проводил ВЦИОМ, в нём участвовали 11,2 тысячи респондентов. Согласно его результатам, правительство и возглавляющий его Дмитрий Медведев таким успехом у народа, как Путин, похвастаться не могут. Оценка их работы составила 41,8% и 38,3% соответственно.