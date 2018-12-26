Путин может приехать в Давос

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Окончательное решение ещё не принято.
«Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет», — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос, и сейчас «эта тема находится на рассмотрении».
Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет определён позднее. До этого фонд «Росконгресс» прекращал подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» в Давосе. Это связано с тем, что организаторы внесли в чёрный список ряд российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.