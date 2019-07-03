https://static.news.ru/photo/5bbd66e8-9d91-11e9-9309-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряжённости в обществе. Помимо этого, такой подход грозит подрывом стратегической стабильности, заявил президент Владимир Путин.

Своё мнение он высказал на организованном Госдумой форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.

По мнению главы государства, трансформация в сторону многополярности очевидна. Однако стремление спрятаться от новой реальности влечёт за собой конфронтации между государствами, а также игнорирование международного права.

При этом, подчеркнул Путин, современный мир остро нуждается в широком сотрудничестве, открытом и свободном обмене мнениями, а также в укреплении доверия и поиске взаимопонимания.

Глобальная повестка сложная и противоречивая. Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, — цитирует президента России РИА Новости .

Путин отметил, что залогом реального решения международных проблем должно стать стремление государств «обсуждать и находить коллективные решения» в быстро меняющемся мире.