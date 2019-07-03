Путин: многополярность мира больше нельзя не замечать
Максим Величко
15:41, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/5bbd66e8-9d91-11e9-9309-fa163e074e61_1024.jpgВладимир ПутинФото: State Duma Russia/Global Look Press
Нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряжённости в обществе. Помимо этого, такой подход грозит подрывом стратегической стабильности, заявил президент Владимир Путин.
Своё мнение он высказал на организованном Госдумой форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.
По мнению главы государства, трансформация в сторону многополярности очевидна. Однако стремление спрятаться от новой реальности влечёт за собой конфронтации между государствами, а также игнорирование международного права.
При этом, подчеркнул Путин, современный мир остро нуждается в широком сотрудничестве, открытом и свободном обмене мнениями, а также в укреплении доверия и поиске взаимопонимания.
Глобальная повестка сложная и противоречивая. Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, — цитирует президента России РИА Новости.
Путин отметил, что залогом реального решения международных проблем должно стать стремление государств «обсуждать и находить коллективные решения» в быстро меняющемся мире.
Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин отметил важность и ответственность миссии дипломатов, которая заключается в содействии развитию отношений между их государствами и Россией. Об этом он заявил на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств.