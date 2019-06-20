Президент России Владимир Путин заявил, что министры, курирующие национальные проекты, несут персональную ответственность за их реализацию. Он отметил, что такой подход необходим в данной работе.

Что касается персональной ответственности — да. Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление, — заявил политик.