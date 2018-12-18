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Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Москва сможет разработать наземные варианты пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности, если США выйдут из ДРСМД, заявил президент России Владимир Путин.

На вооружении РФ уже стоят морские и воздушные варианты данных систем, пишет ТАСС. «Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей.

«Если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, нам придётся ответить соответствующим образом», — сказал глава государства.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет.

Ранее News.ru публиковал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу намерений Белого дома прекратить соблюдение Договора РСМД. Глава ведомства призвал Вашингтон к совместному диалогу с Москвой.


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