Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД

https://news.ru/storage/news/4147e1f69ea990bcf3f2e22099a5409d/aeb70c40-2e5f-4357-8a22-8a9464f6711f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Москва сможет разработать наземные варианты пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности, если США выйдут из ДРСМД, заявил президент России Владимир Путин.

На вооружении РФ уже стоят морские и воздушные варианты данных систем, пишет ТАСС. «Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей.

«Если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, нам придётся ответить соответствующим образом», — сказал глава государства.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет.

Ранее News.ru публиковал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу намерений Белого дома прекратить соблюдение Договора РСМД. Глава ведомства призвал Вашингтон к совместному диалогу с Москвой.