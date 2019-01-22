USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,596.02 $
МОСКВА-15°C21:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин изменил правила получения компенсации за капремонт

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

политика [ версия для печати ]

Россиянам больше не нужно доказывать отсутствие долгов за капремонт, чтобы получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно нормам Жилищного кодекса РФ, регионы вправе предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет — 50%, а достигшим 80 лет — 100%. Но есть условие — отсутствие долгов по оплате капремонта. Причем отсутствие задолженности должен подтвердить рассчитывающий на социальную поддержку гражданин. Он обязан ежемесячно предоставлять сведения об оплате взноса.

Подписанный Путиным 22 января закон снимает с граждан эту обязанность. Теперь информацию орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение будет получать у регоператора либо владельца спецсчёта по запросу.

Ранее News.ru писал о планах Минстроя России увеличить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 


#владимирпутин #льготы #капремонт
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
общество 15:58, 20 января 2019
Минстрой назвал крайностью отказ от газовых плит
происшествия 22:25, 17 января 2019
Капремонт сдуло ветром с дома в Свердловской области
экономика 06:29, 7 декабря 2018
Фонд ЖКХ назвал объём неосвоенных средств на капремонт
Лента новостей
технологии 21:01
Дуров запустит новую криптовалюту в марте
происшествия 20:46
Двойное ДТП произошло на МКАД
общество 20:44
Главу МЧС Москвы отстранили из-за гибели пожарных
в мире 20:32
США одобрили санкции ЕС по «делу Скрипалей»
в мире 20:19
Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост
Другие новости
политика 20:13
Виталий Милонов назвал всех магов и экстрасенсов шарлатанами
Депутат Госдумы вновь призвал закрыть популярное шоу «Битва экстрасенсов»
политика 19:22
Дипломаты РФ сожалеют из-за решения ЕС о санкциях
политика 18:53
Песков: Путин и Абэ ищут взаимное доверие
политика 18:42
Путин озвучил условия мирного договора с Японией
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top