Путин изменил правила получения компенсации за капремонт

https://news.ru/storage/news/cfb5728998325799f06b3fc5afdb7924/ece0aeb8-6e84-4c11-bf60-cbe3ebe85001_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россиянам больше не нужно доказывать отсутствие долгов за капремонт, чтобы получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно нормам Жилищного кодекса РФ, регионы вправе предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет — 50%, а достигшим 80 лет — 100%. Но есть условие — отсутствие долгов по оплате капремонта. Причем отсутствие задолженности должен подтвердить рассчитывающий на социальную поддержку гражданин. Он обязан ежемесячно предоставлять сведения об оплате взноса.

Подписанный Путиным 22 января закон снимает с граждан эту обязанность. Теперь информацию орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение будет получать у регоператора либо владельца спецсчёта по запросу.

Ранее News.ru писал о планах Минстроя России увеличить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов.