https://static.news.ru/photo/85ec4d74-9a46-11e9-b0e4-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке уделил особое внимание теме задержанных в России украинских моряков. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита в субботу, 29 июня.

Эта тема поднималась. Уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных во время нашего общения на «двадцатке», — цитирует российского президента ТАСС .

Как заявил Путин, у этой проблемы пока нет решения, поскольку необходимо дождаться результатов судебного разбирательства.

Но главное, чтобы (это) не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской повесткой, — подчеркнул глава РФ.

Как ранее писал News.ru, в Госдуме считают, что перед тем как предъявлять претензии по освобождению моряков, задержанных осенью 2018 года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе, украинской стороне стоит выпустить на свободу главреда информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

С призывом освободить украинских моряков к Путину обратился президент Украины Владимир Зеленский. На брифинге в Киеве он по-русски заявил, что у всех есть дети, и призвал вернуть «детей родителям».