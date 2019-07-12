Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл беседу с членами российского Совета безопасности по вопросу отношений между РФ и Украиной. Встреча была назначена после разговора глав двух государств.

Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, — сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее по инициативе Киева прошёл телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. В ходе беседы обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины.

Как сообщал News.ru, Зеленский рассказал об обсуждении с Путиным освобождения задержанных в Керчи моряков. Тема поднималась в телефонном разговоре между лидерами.

 

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