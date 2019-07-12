Президент России Владимир Путин провёл беседу с членами российского Совета безопасности по вопросу отношений между РФ и Украиной. Встреча была назначена после разговора глав двух государств.
Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, — сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Председатель ГД принял участие в совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел Президент России.
Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания обсудили российско-украинские отношения. pic.twitter.com/Vc2qka6agx