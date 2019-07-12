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Продукты из чёрного списка не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления, но этот вопрос необходимо дополнительно проработать, чтобы принять окончательное решение, которое благоприятно скажется на качестве жизни людей. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не уничтожать запрещённые товары.

Ранее Роспотребнадзор предложил ввести законодательный запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Эта инициатива нашла поддержку в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Песков подчеркнул,...