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Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по телефону. Лидеры двух стран обсудили сирийский конфликт, планы США вывести свои войска из Сирии, а также ситуацию в Керченском проливе.

«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений саммита, прошедшего 27 октября в Стамбуле. Обсужден также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер заметил, что работа по формированию списка членов Конституционного комитета создаёт условия для достижения урегулирования в Сирии.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились продолжить диалог позднее.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает российская сторона, нарушили госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны». Верховный суд Крыма решил продлить арест моряков на два месяца.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назначил Глеба Десятникова послом Российской Федерации в Иордании.


#ангеламеркель #германия #россия #путин #переговоры
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