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Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги саммита G20, который прошёл в Осаке. По его словам, он остался доволен результатами.

То, что был скепсис, — это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность, — сказал Путин. Он отметил, что важным итогом G20 стала готовность...