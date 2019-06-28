Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи на саммите G20 договорились продолжить работу в «нормандском формате».
Об этом Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита «двадцатки» в Осаке в субботу, 29 июня, передаёт
Как ранее писал News.ru, российский лидер обсудил необходимость активизировать «нормандский формат» с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ведётся подготовка к встрече «два на два» — министров иностранных дел и министров обороны.