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Путин и Медведев поздравили Алиева с днём рождения

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили лидера Азербайджана Ильхама Алиева с 57-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Вы известны как истинный лидер своего народа, как опытный и дальновидный политический деятель. Ваша роль в укреплении стратегического сотрудничества между нашими странами незаменима», — приводятся слова поздравления Владимира Путина на сайте президента Азербайджана.

Глава российского государства высоко оценил степень доверия и взаимопонимания с азербайджанским коллегой. Также Путин рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил большой вклад Ильхама Алиева «в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства».

Глава российского кабмина добавил, что президент Азербайджана «уделяет постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике».

«Наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана», — резюмировал Медведев.

Президент и премьер-министр России пожелали Алиеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ранее News.ru подробно рассказывал о биографии Ильхама Алиева. Азербайджанскому лидеру исполняется 57 лет 24 декабря.


#путин #Азербайджан #медведев #поздравление #ИльхамАлиев
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