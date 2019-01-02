Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

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Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора сирийскую и украинскую проблематику.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга с Новым годом, передаёт пресс-служба Кремля.

«Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что лидеры стран также обменялись мнениями «по внутриукраинскому кризису с учётом украинской провокации в Керченском проливе».

Ранее News.ru писал, что в новогоднем поздравлении к Макрону Путин выразил надежду на развитие сотрудничества между странами, а также по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. При этом в своём письме к мировым лидерам российский глава не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили.