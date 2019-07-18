https://static.news.ru/photo/87906dfa-a95e-11e9-b842-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран выразили готовность активизировать совместную работу в рамках «нормандского формата» по разрешению конфликта на Украине.

Наряду с этим президенты обсудили ситуацию, сложившуюся после отказа США от дальнейшего участия в ядерной сделке с Ираном. Они отметили необходимость объединения усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Путин и Макрон затронули в беседе обстановку в Сирии. Главы государств сделали акцент на том, что достижение политического урегулирования в стране имеет принципиальное значение, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они условились продолжать контакты в «нормандском формате».