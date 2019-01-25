Путин и Мадуро не стали обсуждать военную помощь Венесуэле

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Николас Мадуро (cлева)

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро тема военной помощи последним не поднималась.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государств не обсуждали ни военную, ни финансовую помощь Венесуэле. Их разговор состоялся вечером 24 января.

Как ранее писал News.ru, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов выразил уверенность, что вооружённая агрессия против правительства Венесуэлы будет предотвращена силами Китая и России.