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РФ и Белоруссия создадут комиссию по решению споров

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко изменения в налоговом законодательстве.

Кроме того, главы стран договорились о планах по совместным действиям в области ценообразования на энергоресурсы и создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, который принял участие в двусторонних переговорах.

«Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — сказал Силуанов.

Встреча Путина и Лукашенко началась в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. С российской стороны, кроме Силуанова, присутствовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Президенты общались в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов почти четыре часа, писал News.ru.


#россия #Белоруссия #владимирпутин #АлександрЛукашенко
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