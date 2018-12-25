РФ и Белоруссия создадут комиссию по решению споров

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко изменения в налоговом законодательстве.
Кроме того, главы стран договорились о планах по совместным действиям в области ценообразования на энергоресурсы и создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.
Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, который принял участие в двусторонних переговорах.
«Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — сказал Силуанов.
Встреча Путина и Лукашенко началась в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. С российской стороны, кроме Силуанова, присутствовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол России в Белоруссии Михаил Бабич.
Президенты общались в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов почти четыре часа, писал News.ru.