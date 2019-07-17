https://static.news.ru/photo/4ef2ca44-a894-11e9-8a97-fa163e074e61_1024.jpg Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на остров Валаам на Ладожском озере. Там они посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь, где прошла служба.

После неё лидеры двух стран отправились в монастырский скит Всех Святых — так называемый Всесвятский скит. Президенты проведут на Валааме неформальную встречу, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Лукашенко заявлял, что благодарен Путину за возможность увидеть святыню. В этом году обитель отмечает 30-летие её передачи Русской православной церкви и 200 лет прославления святых Сергия и Германа — основателей монастыря.

Рабочий визит Лукашенко в Россию рассчитан на два дня. 18 июля, как писал News.ru, лидеры стран посетят Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге, где примут участие в пленарном заседании. Помимо этого, они обсудят наиболее острые вопросы во взаимоотношениях двух стран. В центре внимания будет развитие торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.